Üç yıldır gezdikleri Türkiye'yi tanıtıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üç yıldır gezdikleri Türkiye'yi tanıtıyorlar

Üç yıldır gezdikleri Türkiye'yi tanıtıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR - Haberler | Güncel

GÜRCİSTAN'da tanışan Rus ekonomist Nyu Asşpova (30) ile Kolombiyalı fotoğraf sanatçısı Luis Berreto (42), üç yıldır Türkiye'yi birlikte geziyor.

GÜRCİSTAN'da tanışan Rus ekonomist Nyu Asşpova (30) ile Kolombiyalı fotoğraf sanatçısı Luis Berreto (42), üç yıldır Türkiye'yi birlikte geziyor. Fotoğraf çekmeyi çok sevdiklerini söyleyen Asşpova ve Berreto, pandemiye rağmen bu yıl da Türkiye'ye geldi. Çektikleri fotoğrafları çeşitli sosyal medya sayfalarında paylaşan ikili, hayran kaldıkları Türkiye'nin gönüllü tanıtımını yapıyor.

Kolombiyalı fotoğraf sanatçısı Luis Berreto  ile kız arkadaşı Rus ekonomist Nyu Asşpova üç yıl önce gezmek için gittikleri Gürcistan'da tanıştı. Gürcistan'da bir süre birlikte gezen ikili daha sonra Türkiye'ye gitmeye karar verdi. İkisi de fotoğraf meraklısı olan Nyu Asşpova ve Luis Berreto, yine üç yıl önce Artvin'in Hopa ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptı. Birlikte Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu gezen Asşpova ve Berreto, Türkiye'den ve Türk insanından çok etkilendi. Asşpova ve Berreto, iki ay Türkiye'de kaldıktan sonra ülkelerine döndü. 2020 yılında Rusya'da buluşan Asşpova ve Berreto buradan İstanbul'a, oradan Mardin'e geçti. Güneydoğu, Akdeniz ve Kapadokya yöresini gezen Asşpova ve Berreto, iki gezide de bol bol fotoğraf çekti. Gittikleri her yerde büyük konukseverlik gören ikili, bu yıl da birlikte gezilerini sürdürdü. Tüm engelleri aşan Asşpova ve Berreto, bir ay önce İstanbul'da buluştu. Ege ve Akdeniz bölgelerini gezen ikili, bir hafta önce Antalya'nın Demre ilçesine gelerek kamp kurdu. Genelde otobüsle yolculuk yapan ve gittikleri her yerin tarihi, doğal güzelliklerini görmeye çalışan Asşpova ve Berreto, gezdikleri yerlerin de fotoğraflarını çekiyor.

'GEZMEYE DOYULMUYOR'Fotoğraf sanatçısı Luis Berreto, düşüncelerini şöyle anlattı:

"Ben dünyanın her yerini gezerek, fotoğraf çekiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan yayınlayarak, buradan kazandığım para ile sürekli dolaşıyorum. Üç yıldır Rus kız arkadaşımla Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'nin her yeri tarih dolu. İnsanlığın var oluşundan bu yana geçen birçok medeniyete, kültüre ve devlete ev sahipliği yapmış. Likya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve modern Türkiye'nin tarihi Anadolu'nun her yerinde yatıyor. Türkiye beni dünyada en çok etkileyen ülke oldu. Kars'tan Edirne'ye, Mardin'den İzmir'e, İstanbul'a, Erzurum'dan Sivas'a, Kayseri'ye, Konya'ya, Nevşehir'e, Aksaray'a nereyse Türkiye'nin tamamına yakınını gezdik. Gezmeye de devam ediyoruz. Türkiye'de gezecek, görecek, fotoğrafı çekilecek o kadar çok tarihi ve doğal güzellik var. Demre'nin her yeri tarih. İkinci kez geldik. Gezmeye doyulmuyor. Türk insanı kadar konuksever, yardımsever, cana yakın dünyada başka bir ulus yok. Gelmeye, gezmeye devam edeceğiz Türkiye'ye. Çektiğimiz fotoğraflarla da bu cennet ülkeyi tanıtmaya devam edeceğiz."


Üç yıldır gezdikleri Türkiye'yi tanıtıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üç yıldır gezdikleri Türkiye'yi tanıtıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:40:28. #1.16#

title