Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 2. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında. İrfan'ın, "Her geçen gün daha iyi oluyorum" sözleri merak konusu olurken Kartal ve Bahar'ın aksiyon dolu anları heyecanı yükseltiyor. Bahar'ın Kartal ile birlikte Nezih'ten kaçtığı tanıtımda Kartal'ın arabasının vinçle gökyüzüne yükseldiği ve uçtuğu anlar izleyenleri şoke ediyor. Kartal ile Bahar'ın kaçış macerası şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 2. Bölümünde; Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır. Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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