Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 16. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 15. Bölümünde; Kartal'ın İrfan'la girdiği pazarlık Efe'den hiç beklemediği bir tepki almasına neden olur. Efe, içindeki bu öfkeyle Kartal'a karşı sert bir hamle hazırlığı içindedir. Bahar babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra planını harekete geçirir ve Korkmaz'ın saldırı hedefini sürpriz bir biçimde değiştirir. Kartal, Korkmaz'ın tehdidini fark etmesiyle birlikte harekete geçer. Kartal'ın avucunda tutmayı başaramadığı İrfan'ın göz hapsinde olan Neriman ise gelen gizli mesaj üzerine büyük bir riske girer.

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Üç Kuruş 16. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efe'nin Leyla'nın çalıştığı mekana gittiği tanıtımda ayrılan fakat birbirinden vazgeçemeyen ikilinin ilişkisinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. Leyla'nın Bahar'dan hesap sorması dikkat çekerken Kartal, Şesu ve Ruşen'in saldırıya geçtiği hareketli anlar heyecanı yükseltiyor. Efe ve Çetin, peşindeki silahlı adamlardan kaçmaya çalışırken Efe'nin "Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü… Kuş kafese giriyor artık!" sözleri, "Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

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