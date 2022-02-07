Üç Kuruş Leyla kimdir? Leyla gerçek adı nedir? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? 3 KURUŞ Leyla hangi dizilerde rol aldı?
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Üç Kuruş dizisinin yayınlandığı günlerde oyuncuları ve karakterleri hakkında araştırmalara yapılıyor. Üç Kuruş Leyla kimdir sorusunun yanıtı bu kapsamda araştırılıyor. Merak edilen isimler arasında Leyla geliyor. Peki, Üç Kuruş 'Leyla' kimdir? Leyla kim canlandırıyor? İşte bilgiler... Leyla gerçek adı nedir? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? ÜÇ KURUŞ Leyla hangi dizilerde rol aldı?
Üç Kuruş Leyla kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Leyla gerçek adı nedir? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? ÜÇ KURUŞ Leyla hangi dizilerde rol aldı?
Kartal'ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe'ye çekilmektedir.
Üç Kuruş Leyla karakterini "Aslıhan Malbora" canlandırmaktadır.
Aslıhan Malbora (d. 27 Mart 1995, Afyonkarahisar) Türk dizi ve sinema oyuncusu.
27 Mart 1995 tarihinde Afyon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyon'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.
Oyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2018) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı.
Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.
Diziler:
Seven Ne Yapmaz : Zeynep
Kalbimin Sultanı : Saliha Sultan
Ağlama Anne : Zeynep Fırıncıoğlu
Her Yerde Sen : Ayda Akman
Gel Dese Aşk : Derin Düdenli
Oluversin Gari : Derya
Üç Kuruş : Leyla
Filmler:
Aile Hükümeti : Zeynep
Herşeye Rağmen : Melahat
İnternet dizileri:
Geçen Yaz : Ebru