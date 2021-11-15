Üç Kuruş 'Kartal'ın babası Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşında, nereli? Civan Canova dizileri ve filmleri!

Üç Kuruş'Kartal'ın babası Civan Canova kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ KARTAL'IN BABASI KİMDİR?

Kartal'ın babası, gençliğinde Roman Delon lakabıyla bilinen, klarnet ustasıdır. Oktay, sol kolu sakat kalınca hayattan elini eteğini çekmiş ve kendini içkiye vurmuştur. Karakteri canlandıran isim Civan Canova'dır.

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.

Ahmet Civan Canova,28 Haziran 1955 tarihinde Ankara'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, tiyatro yönetmenidir.

Yönetmen Mahir Canova'nın oğlu olan Civan Canova, Ankara TED Ankara Koleji mezunudur. Sanat hayatına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyuncu olarak başlayan Canova, aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne kaydoldu. Dört yıl sonra bitirdiği konservatuvardan sonra Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenerek 2004 yılında boşanan Canova, Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaya devam etmektedir. Üvey babası Kartal Tibet'dir.

Ödülleri

15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu

12. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş

43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş

Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı

Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında

İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma

Yazdığı oyun ve senaryolar

Evaristo : Kum b aracı50 - 2013 - Nihal Geylan Goldaş

aracı50 - 2013 - Nihal Geylan Goldaş Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova

Gala : Konya Devlet Tiyatrosu - 2010 - Işıl Kasapoğlu

Üstat Harpagona Saygı ve Destek Gecesi : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010 - Levent Öktem

Düğün Şarkısı : İzmir Devlet Tiyatrosu - 2006 - Işıl Kasapoğlu

Ful Yaprakları : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004 - Turgay Kantürk

Sokağa Çıkma Yasağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999 - Arif Akkaya

Erkekler Tuvaleti

Kör Buluşma

MitosMorfos

Niobe

Neon

Yönettiği Oyunlar

Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova

Düğün Şarkısı : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012 - Civan Canova

Rol aldığı bazı oyunlar

Ölüleri Gömün : Irwin Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Bir Casusa Ağıt : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Yeşil Papağan Limited : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Gizli Oturum : Jean-Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Ölüm Tuzağı : İra Levin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Cadıların Macbethi : William Shakespeare - Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Lysistrata : Aristofanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Julius Caesar: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Kırmızı Pabuçlar: Hans Cristian\Robin Short - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Antigone : Jean Anouilh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Rol aldığı sinema filmleri

F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan

72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi

Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis

Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal

Sır : Ali Özgentürk - 1997

80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer

Hırsız (film) : Zafer Par - 1986

Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci

Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan

Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981

Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih

Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin

Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil

Rol aldığı diziler

Atiye - 2019-

Paramparça (dizi) - 2014

Her Sevda Bir Veda - 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011 - 2012) - Avukat Kadir

Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer

Ay Işığı (dizi) : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman

Sınıf (dizi) : Metin Günay - 2008 - Şeref

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 -

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin/ Narkotik Nazım

Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman

Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005

Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt

Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç

Bizim Aile : Sema Okay - 1995 - Ataç

Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990

CİVAN CANOVA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Civan Canova, 1955 doğumlu olup 66 yaşında ve Ankaralıdır.

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