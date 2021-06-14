Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç kuruş kadrosu
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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç kuruş kadrosu

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç kuruş kadrosu
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İçerde ve Çukur gibi dizilerin yapımına imza atan Ay Yapım, Çukur'un final yapmasının ardından yine dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Yepyeni bir dizi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ay Yapım'dan bu kez 'Üç Kuruş' dizisi geliyor. Peki Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç kuruş kadrosu

Çukur'un ekranlara veda etmesinin hemen ardından Ay Yapım'dan gelen "Üç Kuruş" haberi izleyicileri mutlu etti. Son dönemlerin başarılı projelerine imza atan Ay Yapım, İçerde ve Çukur dizilerinin ardından Üç kuruş isimli dizi ile yine bir fenomen olmayı planlarken, Üç Kuruş dizisinin oyuncuları merak ediliyor.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur'un ekranlara veda etmesinin ardından gelen haber ile yine Ay Yapım'ın yapımcılığını üstleneceği ''Üç Kuruş'' adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti. Yeni dizinin Çukur ve İçerde gibi gibi fenomen diziler ile aynı kulvarda olacağı da öne sürülen iddialar arasında. Henüz Üç Kuruş dizisinin başlayacağı zamana ilişkin net bir bilgi bulunmazken yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlaması planlanıyor.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?

Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine ''Üç Kuruş'' adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde ise 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi. Aynı zamanda dizinin başrolü için geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren oyuncu Taner Ölmez'e teklif götürüldüğü iddia edildi. Henüz başarılı oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Çukur dizisinde sergilediği performans ile büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli yer alıp, almayacağı ise merak konusu olamaya devam ediyor.

DİZİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Toprak Karaoğlu, Gökhan Horzum ve Savaş Korkmaz üçlüsünün kaleme aldığı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

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