Üç Kuruş CANLI izle! Show TV Üç Kuruş 15. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş canlı izle! Show TV Üç Kuruş 15. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un 14. Bölümünde; Kartal sona yaklaştığını düşündüğü anda Efe ve Çetin'den hiç beklemediği bir şekilde gelen yardımla toparlanır. Kartal'ın Korkmaz'dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay'la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur. Çetin, Kartal'ın gittiği yolun tehlikeli olduğunu bilmektedir ve Efe'ye onun iyiliği için Kartal'ı zapt etmesini söyler. Efe ise Çetin'in gizemini çözdüğünü düşündüğünde Çetin'in onun hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu fark eder. Bahar, Azade'yle yüzleşmeye karar verdiğinde onu şok edecek olan gerçekle yüzleşir. Kartal ise intikam planını sona ulaştırabilmek için İrfan'la bir pazarlığa girer.

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 13. Bölümünde; Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder. Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir. Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe'den Neriman'ın Ferhan'la neden görüştüğünü öğrenmesini ister. Leyla'nın da Ferhan'la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla'yla yüzleşir. Bahar ise Leyla'nın yardımıyla Kartal'a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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