Üç Kuruş CANLI izle! Show TV Üç Kuruş 11. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?

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Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş canlı izle! Show TV Üç Kuruş 11. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kartal ve Efe'nin çatışmaya girdiği tanıtım gerilimi yüksek anlara sahne olurken Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Efe'nin konuşması üzerine kapının önünde bekleyen Leyla'nın şoke olmuş hali ise akıllara "Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 10. Bölümünde; İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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