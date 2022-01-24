Üç Kuruş Azad kim, belli oldu mu? Azat gerçek ismi! Üç Kuruş Azad'ı kim oynuyor, canlandırıyor?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta dün akşam sürpriz gelişmeler yaşandı. Kartal, başlattığı savaşta galip gelmeyi başardı ve Nezih'i öldürdü. Finalde Kartal, Efe ve İrfan'ın karşı karşıya geldiği anlar heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Üç Kuruş Azad kim, belli oldu mu? Azat gerçek ismi belli oldu mu? Üç Kuruş Azad'ı kim oynuyor, canlandırıyor?

Üç Kuruş Azad kim, belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Show TV'nin merakla takip edilen dizisi hakkında önce tanınan bir oyuncunun Azad'ı canlandırması ve karakterin yeni dizisinde taşları yerinden oynatacağı tahmin ediliyor. Azad kimdir? Sevilen dizide Azad karakteri araştırılıyor. Azat'ın kim olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ AZAD KİM?

Nezih, Kartal'ın işini bitirmek için Çıngıraklı'ya baskın yaptı. Bahar'ın da desteğiyle önceden önlemini alan ve Nezih'in adamlarını kendi tarafına çekmeyi başaran Kartal, Nezih'i öldürdü. Daha sonra Kartal ve Efe, cesedini Azad'a teslim ederek Nezih'i Kartal'ın indirdiğini duyurdu. Nezih Yöndel karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Algöz, Üç Kuruş'a veda etti. Ancak Azad karakteri henüz belli olmadı.

'Üç Kuruş' bu akşam heyecan ve aksiyon dolu 11. bölümüyle ekrana gelecek. Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır.

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