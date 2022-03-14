Üç Kuruş 18. Bölüm 2. Fragman
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Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Yönetmen : Sinan Öztürk
Senaryo: Damla Serim, Eset Akçilad
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular
2. Yönetmen: Barbaros Bilgin
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan
OYUNCULAR
Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
Efe: Ekin Koç
İrfan: Diren Polatoğulları
Bahar: Nesrin Cavadzade
Leyla: Aslıhan Malbora
Neriman: Nursel Köse
Baybars: Kadir Çermik
Çetin: Bora Akkaş
Azade: Sezin Akbaşoğulları
Oktay: Civan Canova
Ruşen: Mustafa Kırantepe
Şesu: Uğur Yıldıran
Korkmaz: Mehmet Bozdoğan
Şahin: Umutcan Ütebay
Halide: Damla Makar
Nesrin: Melissa Yıldırımer
Batu: Aytaç Uşun
Semiha: Süreyya Kilimci
Mesut: Cenk Kangöz
Konyalı: Alişan Uğur
Bülent: Burak Altay Sahir: Muttalip Müjdeci
Peri: Asena Girişken
Hazal: Tuğçe Yolcu
Aysel: Goncagül Sunar
Adnan: Cüneyt Yalaz
Yeşim: Canan Atalay
Neşe: Aylin Engör
Kamil: Volkan Kıran
Ahmet: Özkan Özipek
Seco: Ömer Çobanoğlu
#ÜçKuruş