Üç kurum güçlerini birleştirerek örnek projeye start verdi

13.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:17

Lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir sorumluluk kazandırmayı hedefleyen yeni bir proje hayata geçiriliyor. Yeşim Tekstil, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin örnek bir iş birliğine imza attığı proje kapsamında Türkiye'deki gönüllülük oranının arttırılması hedefleniyor.



Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde uygulamaya koyulan "Önce İnsan"projesi ile firma kurucularından Şükrü Şankaya'nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmak amaçlanıyor. "Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz" sloganı ile hayata geçirilecek yeni projenin tanıtımı Şükrü Şankaya Anadolu Lisesiproje öğrencileri, öğretmenleri, Yeşim Tekstil gönüllü ekibi, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ve SosyalBen Akademi ekibinin katılımıyla Yeşim Tekstil Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta söz alan Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, firma kurucularından merhum Şükrü Şankaya'nın hayırseverlik anlayışı ile tüm ülkeye örnek olduğunu ve hayatı boyunca başta eğitim olmak üzere çok sayıda çalışmaya imza attığını hatırlattı. Merhum Şükrü Şankaya'nın bıraktığı mirasın günümüzde de Yeşim Tekstil üzerinden yürütülen çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında ve Şankaya ailesinin öncülüğündeki hayırseverlik faaliyetlerinde hayat bulduğunun altını çizen Cesur, şöyle devam etti:



"Projemizin merhum Şükrü Şankaya'nın 15. ölüm yıl dönümünde hayata geçmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çalışma ile hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmak ve bunu yaygınlaştırmak amaçlanıyor. Bunun için SosyalBen Akademi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ve Yeşim Tekstil iş birliği ile Türkiye'de örneği olmayan ortak bir çalışmaya imza atıyoruz. Güçlerini birleştirerek etki alanlarını genişletmiş bu üç kurumun Türkiye'deki gönüllülük oranını arttırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak adına güçlü bir farkındalık sağlamak üzere başladıkları bu yolculuğu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."



Gönüllülük projelerini teşvik, temsil ve bilinçlendirme başlıkları altında "gönüllülük" kavramı adına kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ve bu üç kavram üzerinden gönüllülük uygulamaları çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, toplumdan aldığını topluma geri verme misyonu ile yola çıkan Yeşim Tekstil ve SosyalBen Akademi'nin toplumsal faydanın sürdürülebilir olmasında faal rol oynayan gönüllü sayısının ve kapasitesinin arttırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Hayata geçirilen projenin ilk ayağı olarak lise öğrencilerine aktif gönüllülük ve sivil toplum bilincini kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Çiftçi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde okuyan 30 öğrenciye "Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik" eğitimi vermeye başladıklarına değindi. Çiftçi, öğrencilere öncelikli olarak sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve gönüllülük kavramları anlatılacağını ve her ay belirlenen farklı temalarla öğrencilerin doğru sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerinin sağlanacağını belirterek, "17 Ekim 2019'da başlayan eğitim süreci oldukça faydalı ve verimli bir şekilde devam etmektedir. Bu eğitimin en başında öğrencilerin ilgili konular hakkında bilgi seviyeleri ve bakış açılarına yönelik veri elde edilmesi maksadıyla da bir ön test uygulandı. Proje ile amacımız SosyalBen Akademi olarak ülkemizdeki gönüllü sayısını arttırarak dünya standartlarına yaklaştırmaktır." diye konuştu.



Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü de son yıllarda maalesef eğitimin sadece sınıf geçmeye, sınavları kazanmaya ve iş bulmaya yarayan işlevinin ön planda tutulduğuna şahit olduklarını, oysa bunların eğitimin sonuçları olduğuna dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA