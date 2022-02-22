Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 1. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Üç Kız Kardeş dizisi 1. bölümü yayınlandı. Kanal D Üç Kız Kardeş 1. bölüm izleyemeyenler Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 10. bölüm izle! Üç Kız Kardeş son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek