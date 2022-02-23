Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş dizisi hangi şehirde çekiliyor? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede?
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın kaleminden çıkan ve satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan yapım hakkında Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş, oyuncu kadrosu, konusu ve çekim mekanlarıyla kısa sürede beğeni toplayarak adından söz ettirmeyi başardı. Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından merak toplayan Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş hangi şehirde, ilçede çekildi? Üç Kız Kardeş çekim yeri
Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor sorusunun merak edildi. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş nerede, hangi şehirde çekilmektedir? Üç Kız Kardeş dizi seti nerede? Kanal D Üç Kız Kardeş hangi şehirde, ilçede çekildi? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede?
Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılmaktadır. Dizideki mekanlar burada geçiyor.
Üç Kız Kardeş yakında Kanal D'de ekranlara gelecektir. Dizinin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ayrıca yayın günü de henüz bilinmiyor. Fakat Kanal D'de Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri program ve diziler mevcut. Haliyle Üç Kız Kardeş dizisinin Cumartesi veya Salı günü ekranlarda olması bekleniyor.
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Almila Ada - Dönüş
Melisa Berberoğlu - Derya
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
Benian Dönmez -
Nazlı Senem Ünal -
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay -