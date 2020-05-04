Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
04.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:01

Kazaya karışan araçlar Polisin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunması Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi Yaralının sedye ile taşınması Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazaya karışan araçlar

Polisin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunması

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

Yaralının sedye ile taşınması

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen 47 KE 053 minibüs, önce 19 BP 968 plakalı ardından 34 KU 1510 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Abdullah Çakmak 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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