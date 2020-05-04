Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçlar Polisin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunması Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi Yaralının sedye ile taşınması Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.