Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
04.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:01
Kazaya karışan araçlar Polisin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunması Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi Yaralının sedye ile taşınması Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kazaya karışan araçlar
Polisin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunması
Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi
Yaralının sedye ile taşınması
Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen 47 KE 053 minibüs, önce 19 BP 968 plakalı ardından 34 KU 1510 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Abdullah Çakmak 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA