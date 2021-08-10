TYT tercihleri ne zaman? TYT tercihleri ne zaman son gün? YKS AYT sınav tercihleri son gün!

YKS kapsamında gerçekleştirilen TYT ve AYT hakkında araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda TYT tercihleri ne zaman? TYT tercihleri ne zaman son gün? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, YKS AYT sınav tercihleri son gün!

TYT tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı YKS sınavına girecek öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusu araştırılıyor. Üniversite (YKS) tercihleri 5 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Üniversite hayali kuran binlerce genç YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri bugün (5 Ağustos) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak. YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

UZMANINDAN NOTLAR...

YKS sonuçlarının açıklanması ile adayları tercih heyecanı sardı. Geçmiş yıllara göre puanlar düşük gelse de başarı sıralarının yükseliş gösterdiği kaydedildi. Barajı geçemeyen öğrenci sayısının yüksek olmasının kontenjanlarda açıklar oluşturacağına değinen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, tercih sırasında gözden kaçırılmaması gereken noktalara dikkat çekti.

Tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini vurgulayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar inip tercih yapsın. Sözelde geçen sene 388 puanla 19 bin sıralamasında bulunan öğrenci, bu sene 385 puan ile ilk 6 bine girebildi. Bu bize özellikle TYT matematiğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi" diye konuştu.

BAŞARI SIRANIZIN ÜSTÜNDEKİ BÖLÜMLERİ YAZIN

Adayların üniversiteleri yerinde görüp bilgi almasının ve tercih aşamasından uzmanlardan bilgi almasının önemine vurgu yapan Akoğlan, "Özellikle bu yıl başarı sıranızın daha üstünden 5-6 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 35-40 daha yukarıda görünse de yazın. Ancak siz 'Ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşmeliyim' diyorsanız, başarı sıranızın yüzde 35 geride başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye almalısınız. Kendinizi garanti altına almak için başarı sırası sizden çok geride olan, kazansanız bile kayıt olmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Verir ve yerleşirseniz bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız yarı yarıya düşecektir" ifadelerini kullandı.

MTOK SİSTEMİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN

Meslek lisesi öğrencileri için Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları (MTOK) sisteminin en büyük avantajının, daha düşük puanlarla fakültelere yerleşebilmek olduğunu belirten Akoğlan, "Fakat bunun için lisede okuduğunuz bölüm ile üniversitede okuyacağınız bölümün birbiri ile bağıntılı olması gerekiyor. Sınav sonuç belgesinde ek puanlı kısımdaki verilere göre tercih yapılmalıdır" dedi.

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINI UNUTMAYIN

Sınav sonrasında okul birincileri için özel olarak kontenjan düzenlemesi yapıldığını söyleyen Özgür Akoğlan, "Birçok üniversite okul birincileri için kontenjan açmaktadır. Bunun anlamı yüksek puanlı bir okul sizi bu kontenjandan yararlandırarak puanınız tutmasa da kabul edebilir demektir. Bu durumda tercihler son derece önemlidir. Yanlış yapılan tercihler sonucunda her sene birçok okul birincisi kontenjanı boş kalmaktadır" diye konuştu.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

Tercih yaparken 2 bölüm arasında kalan adaylar için yatay geçiş imkanına dikkat çeken Akoğlan, "Yatay Geçiş, bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçmesidir. Birbirinden tamamen farklı bölümlere yatay geçiş başvurusu yapılmamakta, ancak yüzde 80'e kadar benzer içerikteki bölümler arasında yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu benzerlik üniversite kurulu tarafından belirlenir" diye konuştu.

Tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler için de bilgi veren Akoğlan, "Öğrenciler bir sene önceki kılavuzda en küçük puanı ve başarı sırası bulunmayan bir bölüme tercihlerinde yer verirken; o üniversite ve bölümün eş değeri olan yakınlardaki üniversite ve bölümün bir sene önceki verilerini ve en önemlisi istek sırasını göz önüne almalılar. Tercih edilen bölümlerin yanında özel koşullar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel koşul maddelerinin açıklamaları bulunur. Kampüs adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel koşullar mutlaka incelenmelidir" ifadelerini kullandı.