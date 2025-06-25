TYT'de 3 soru iptal mi olacak, hangi sorular iptal olacak?

TYT'de 3 soru iptal mi olacak, hangi sorular iptal olacak?
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınavın soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.50'de yayınlandı. Ancak, bazı sorularla ilgili kafa karışıklığı yaşanması, 'YKS iptal mi' sorusunu gündeme getirdi. Peki, TYT'de 3 soru iptal mi olacak, hangi sorular iptal olacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.50'de yayımlandı. Ancak, bazı sorularla ilgili kafa karışıklığı yaşanmasının ardından 'YKS iptal mi' sorusu gündeme geldi. Peki, TYT'de 3 soru iptal mi olacak, hangi sorular iptal olacak?

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

TYT, AYT ve YDT sonuçları da aynı gün erişime açılacak.

TYT'de 3 soru iptal mi olacak, hangi sorular iptal olacak?

TYT'DE 3 SORU HATALI İDDİASI

Ancak Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) Türkçe bölümündeki bazı sorular tartışma yarattı.

Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre 10'uncu ve 28'inci soruların iki doğru yanıtı var.

Gültekin, "ÖSYM'nin verdiği yanıtta A seçeneği gerçekten doğru. Ancak E seçeneği de doğru. Çünkü her şeyden önce meb.eba.gov.tr'ye girdiğiniz zaman orada emir kipinin eki yoktur diye bakanlığın açıklaması var. Sadece doğru yanıt A değil, E seçeneği de doğru." dedi.

YKS sınavının tamamlanmasının ardından iptal edilen sorular da gündeme geldi. Sosyal medyada TYT'de 3 soru iptal edildi yönünde iddialar dolaşmaya başladı. Ancak ÖSYM başkanlığı iptal edilen soru olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

YKS sınavının ardından milyonlarca adayın gözü sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları için heyecan doruktayken sosyal mecralarda dolaşan soru iptali iddiaları adayları endişeye sürükledi. Ancak ÖSYM soru iptali olduğuna dair bir duyuru yapmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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