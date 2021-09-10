Son Dakika: Yks ikinci ek tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından, ek tercih başvuruları ÖSYM tarafından başlayacak. Boş kontenjanlar için iki kez daha ek yerleştirme yapılmasına karar verilmesiyle gözler ÖSYM AİS üniversite tercih ekranına çevrildi. Peki, 2021 YKS ek tercihleri ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar? TYT 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak 2021? YKS 140 puan tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

TYT 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Bu bilgiler baz alındığında 2021 YKS ek tercihlerinin 10 Eylül sonrası başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ek tercihlerle ilgili açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

2.TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS 2.tercih kılavuzu yayımlandığı zaman habere eklenecek.

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