TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140 baraj puanı alanların tercihi ne zaman başlayacak?

YKS tercihlerinde bugün son gün! Tercihler 20 Ağustos'a ertelenmişti. Bugün ise üniversite tercihlerinde son gün olacak. 20 Ağustos Cuma saat 23:59 'da tercihler sona erecektir. Bununla birlikte TYT 140 puan alan adaylar ne zaman tercih yapacak merak ediliyor. YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar? TYT 140-150 puan arası alanlar hangi gün tercih yapacak? İşte tercih tarihleri...

2021 YKS baraj puanı TYT'de 150'den 140'a, AYT ve YDT'de de 180'den 170'e düşürülmüştü. Bunun ardından öğrenciler ve adaylar 140 puan ve 150 puan arası alanlar ne zaman tercih yapmaya başlayacak araştırmaya başladı. Peki, TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140 baraj puanı alanların tercihi ne zaman başlayacak? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TYT 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS tercih barajı düştü. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olacak.

TYT 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

TYT baraj puanı 150'den 140'a düşürülmüştü. 140 puan üzeri alanlar ek tercih döneminde yapabilecekler. Henüz ek tercih dönemi ne zaman başlayacak açıklama yapılmadı. Fakat bugün 1. tercihler sona erecek. Birinci tercihler sonunda ek tercihlerle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz ek tercihler ne zaman yapılır resmi açıklama gelmedi. Bu yıl normal tercihler 5-20 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte baraj puanı 140-150 arasında olanlar tercihlerini ek tercih döneminde yapabiliyor. Dediğimiz gibi bu yıl ek tercih tarihleri açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıl yani 2020'de ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihler arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TYT tercihleri 20 Ağustos Cuma günü saat 23:59'da sona erecektir. Son günü 20 Ağustos 2021 tarihidir.

TYT 140 PUANLA YERLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların 'merkezi yerleştirme' ve 'ek yerleştirme' işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından 'TYT puanı asgari 140', 'AYT/YTD puanı asgari 170' olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 'Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak' TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."