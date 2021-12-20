TYB Şube Başkanı Özdemir güven tazeledi

ERZİNCAN (İHA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesinin Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda mevcut Başkan Halil İbrahim Özdemir yeniden başkanlığa seçildi.

TYB Erzincan Şubesinin toplantısı üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Divan seçimi ile başlayan Genel Kurul toplantısında Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, önceki genel kurul toplantısından bu yana yapılan çalışmaları içeren faaliyet raporunu okudu. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Üyelerden adaylık teklifleri alındı. Buna göre Şube Başkanlığına Halil İbrahim Özdemir yeniden seçildi. Başkan Yardımcılığına Şair Lütfi Şimşek, Sekreterliğe Prof. Dr. Mahmut Abdullah Arslan, Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine Prof. Dr. Faruk Gürbüz seçildiler.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise, Yazar Şeref İşliyen, Yazar Fatma Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Rabia Aksu, Şairler Mehmet Ayaydın ve Selahattin Ayan seçildiler.

Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Ali Kandemir, Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Babür, Doç. Dr. Mehmet Cihat Üstün, yazar Tacettin Sevil getirildi. - ERZİNCAN

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