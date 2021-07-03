TYB'nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda Musa Kazım Arıcan yeniden genel başkanlığa seçildi
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TYB'nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda Musa Kazım Arıcan yeniden genel başkanlığa seçildi

TYB'nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda Musa Kazım Arıcan yeniden genel başkanlığa seçildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda Musa Kazım Arıcan yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda Musa Kazım Arıcan yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

TYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21. Olağan Genel Kurul, TYB'nin genel merkezinde sadece delegelerin katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, burada yaptığı konuşmada, TYB'nin 43 yıldır var olduğunu ve bu haliyle aynı kulvardaki birçok kuruluşu geride bıraktığını ifade ederek, Birliğin çok zengin bir tarihe sahip olduğunu, Türkiye'nin çok önemli gelişmelerinin buradan takip edilebileceğini belirtti.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise medeniyetlerin üzerinde yükseldiği milli, manevi, tarihi, kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, gençlere benimseterek yarınlara taşımak amacıyla yurt içinde ve dışında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Güçlerinin samimiyette olduğunu vurgulayan Arıcan, bu gücün Hoca Ahmet Yesevi'nin, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, Hacı Bayram-ı Veli'nin, Şeyh Şaban-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin inancı ve felsefesinden geldiğini ifade etti.

Yazar ve gazeteci Mehmet Doğan da gerçek anlamda Türkiye'de sivil toplum kuruluşunun parmakla sayılacak kadar az olduğuna ve TYB'nin bu gerçek sivil toplum kuruluşlarından biri niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Genel Kurulda, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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