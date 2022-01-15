TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, güven tazeledi

KONYA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Konya İl Halk Kütüphanesi'nde yapılan kurulda konuşma yapan Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yazarlar birliğinin okuyan, düşünen ve yazan insanlar topluluğu olan kıymetli bir topluluk olduğunu söyledi.

Birliğin kaçırdığı her etkinliğinin eksikliğini yaşadığını dile getiren Sorgun, "Özellikle bu sene şiir şölenlerine katılamadığım için üzüldüm." diye konuştu.

Sorgun, çalışmanın ve üretmenin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mazeret üretmek için bahane çok. Vakit olmaz, ekonomi sıkıntı olur, başka şeyler olur. Hiçbir mazeret ne kadar haklı olursa olsun başarının yerini tutmaz. Tedbirlerimizi alıp yola devam ettik, etmeye devam edeceğiz. 'Tedbir var panik yok, Allah var keder yok' diyorum."

TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu da Yazarlar Birliğinin Anadolu irfanını da temsil ettiğini belirtti.

2 yıl boyunca 100'ün üzerinde faaliyet yaptıklarını dile getiren Köseoğlu, tüm bu programları koronavirüs salgını şartlarında gerçekleştirilmeye çalıştıklarını bildirdi.

Şube olarak gördükleri destekten mutlu olduklarını ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Siz bize 'biz sizinle beraber yürüyoruz' derseniz, biz de sizinle beraber yürürüz. Bu şehir her güzel faaliyeti her güzel sözü ve organizasyonu hak ediyor. Bizler de bu şehre güzellikleri yansıtmak ve bu şehrin tarihine kayıt düşmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu da sizlerle yapacağız. Sizler bizim baş tacımız bizlerde sizin baş hizmetçiniziz."

Kongrede yapılan seçimde, Ahmet Köseoğlu yeniden başkanlığa seçildi.