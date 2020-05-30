Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Twitter, Minneapolis eyaletinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında çıkan olaylarla ilgili ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yapılan paylaşımlara "Şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve "Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik" dedi.

Beyaz Saray'dan bunun üzerine "Twitter, dakikalar önce Beyaz Saray'a gönderdiği mailde, sansür uyguladıkları paylaşımda herhangi bir Twitter kuralının çiğnenmediğini kabul etti. Peki neden hala sansür uygulanıyor?" açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray, Twitter'ın konuya ilişkin elektronik posta ile gönderdiği açıklamayı resmi Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Söz konusu içeriği inceledik ve bizim kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik." ifadesi yer aldı.

Sosyal medya platformu Twitter , dün gece ABD'nin Minneapolis'teki olaylara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray 'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile ilgili, "Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu haydutlar George Floyd'un anısına leke sürüyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz ile konuştum, ona ordunun kendisiyle olduğunu söyledim. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa kontrolü ele alacağız. Yağma başlarsa atış başlar. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter ise bu paylaşımı "Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti etti. Ancak Twitter, tweetin erişimine açık kalmasını kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadeleriyle gizledi.

Bunun üzerine Beyaz Saray, Twitter'ı "terörizme, diktatörlere ve yabancı propagandacılara izin vermekle" suçlamıştı.

TWİTTER VE TRUMP ARASINDA "SOĞUK SAVAŞ"

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı paylaşımlara da uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, sosyal medya platformlarına ilişkin dün bir kararname imzalamış ve imza töreninde yaptığı konuşmada, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz." demişti.

Kaynak: AA