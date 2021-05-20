Twitter'ın kaldırdığı "Mavi rozet" özelliği geri geliyor! Başvurular önümüzdeki haftalarda alınacak

Milyonlarca Twitter kullanıcısının beklediği "Mavi rozet" özelliğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre yeniden uygulamaya alınacak "Mavi rozet" için başvurular önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Twitter'da hesapların gerçek olduğunu gösteren "Mavi rozet" için başvurular, bir süreliğine durdurulmuştu. Ocak ayında konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, "Mavi rozet" uygulamasının geri getirilmesi için çalışmaların başladığını açıklamıştı.

RESMİ HESAPTAN AÇIKLANDI

Twitter, milyonlarca kullanıcının beklediği özellik için resmi hesaptan bir açıklama yayınladı. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Mavi Rozet başvuruları başlıyor. Resmi hesaptan yapılan açıklamayla önümüzdeki haftalar içinde resmi başvuruların alınacağı belirtilerek "Tweetlerinizi ve DM'lerinizi kaydedin" ifadelerine yer verildi.

"BAŞVURULARINIZ GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Twitter yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tweetlerinizi ve DM'lerinizi kaydedin, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulan mavi rozete başvurmanın yeni bir resmi yolu var. Artık doğrudan hesap ayarlarınızdan uygulama içi doğrulama istemek için bir başvuru gönderebilirsiniz"