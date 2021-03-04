Twitter hesap silme! Twitter hesabınızı nasıl silebilirsiniz

Twitter'dan bıktınız mı? Twitter hesap silme işlemlerini sizler için derledik. İşte hesabınızı silmek için atmanız gereken basit adımlar.

Twitter'ın son dakika haberlerinden komik videolara ve canlı tartışmalara kadar pek çok bilgi sağlayabileceğine şüphe yok. Ancak, bazen bunaltıcı, bağımlılık yapıcı ve düpedüz tatsız da olabilir.

280 karakterlik mikro blog platformundan bıktıysanız, hesabınıza sonsuza kadar veda etmenin zamanı gelmiş olabilir. Neyse ki, nereye bakacağınızı biliyorsanız, Twitter hesabınızı silmek kolaydır.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için Twitter, önce onu devre dışı bırakmanızı gerektirir. Bilgileriniz 30 gün boyunca saklanacaktır, bu süre zarfında hesabınızı istediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz. 30 gün sonra, Twitter bilgilerinizi silecek ve hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceksiniz.

Devre dışı bırakıldıktan sonra kullanıcı adınız, görünen adınız ve profiliniz artık twitter.com'da veya uygulamada görünmez.

Gelecekte bir noktada uygulamaya geri dönmek isteyebileceğinizi düşünüyorsanız, Twitter, hesabı devre dışı bırakmadan önce kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi yeniden kullanıma hazır hale getirmenizi önerir. Bunu yapmak için, Profil Ayarları alanında kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi değiştirmeniz yeterlidir. Devre dışı bırakmaya devam etmeden önce Twitter'ın göndereceği onay e-postasındaki bağlantıya tıklayarak değişikliği onayladığınızdan emin olun.

Twitter masaüstünde nasıl silinir:

1. Sağ üst köşedeki profil simgenizi tıklayın ve ardından "Ayarlar ve Gizlilik" öğesini seçin.

2. "Hesap" sekmesinde, sayfanın en altına gidin ve "Hesabınızı Devre Dışı Bırakın" ı tıklayın.

3. Sayfanın altına gidin ve "Devre Dışı Bırak" ı tıklayın.

4. Şifrenizi girin ve devre dışı bırakma talebinizi onaylamak için "Hesabı Devre Dışı Bırak" düğmesini tıklayın.

İPhone'da Twitter nasıl silinir:



1. Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun. Ardından, "Ayarlar ve Gizlilik" i seçin.

2. "Hesap" ı tıklayın.

3. Sayfanın altına gidin ve "Hesabınızı Devre Dışı Bırakın" a dokunun.

4. Sayfanın altına gidin ve "Devre Dışı Bırak" a dokunun.

5. Şifrenizi yazın ve isteği onaylamak için "Hesabı Devre Dışı Bırak" düğmesine dokunun.

Android'de Twitter nasıl silinir:



1. Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun. Ardından, "Ayarlar ve Gizlilik" i seçin.

2. "Hesap" ı tıklayın.

3. Sayfanın altına gidin ve "Hesabınızı Devre Dışı Bırakın" a dokunun.

4. Sayfanın altına gidin ve "Devre Dışı Bırak" a dokunun.

5. Şifrenizi yazın ve isteği onaylamak için "Hesabı Devre Dışı Bırak" düğmesine dokunun.