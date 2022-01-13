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Twitter'dan Leman Sam'a sansür! Tepki çeken "Soysuz Araplar" tweeti silindi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Soysuz Araplar" ifadesini kullanması sosyal medyayı ayaklandırdı. Twitter'da Leman Sam'ın tepkilerin odağındaki paylaşımını sildi.

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Leman Sam, Twitter'dan geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de lüks cipiyle köpeği ezerek öldüren Katarlı şahsa tepki gösteren ünlü sanatçı Leman Sam, "Soysuz Araplar" ifadesini kullandı. Sam'ın tepki çeken paylaşımına Twitter'dan da hamle gecikmedi.

"SOYSUZ ARAPLARA TEPKİLİ OLDUĞUM İÇİN LİNCE MARUZ KALDIM"

Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan Leman Sam'a sansür! Tepki çeken 'Soysuz Araplar' tweeti silindi

TWITTER'DAN SANSÜR

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen ve binlerce kişinin tepki gösterdiği paylaşımı Twitter'dan da sansür gecikmedi. Twitter, Sam'ın ırkçı söylem içerek paylaşımını sildi.

Leman Sam'ın Araplarla ilgili attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldiLeman Sam'ın Araplarla ilgili attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (4)
Mikail arman:Üzgünüm ama bu leman sam isimli kadında, kalbindeki kin ve kirlilikten dolayı insan suratı dahi yok. Türkiyede yaşayan aslı ve kökeni Arap olan milyonlarca Turk vatandaşına çirkince hakaret etmesi ırkçılık,faşistlik ve Îslam dusmanligidır.Halkımız kendisini sanatçı sanan bu kadını layik olduğu yere koyar ! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Antepli Antepli:antep suriy doluu Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Fakır:bu tipler ancak Türkiye'de ünlü olur Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
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