Twitter'da Paylaşılan İlk Tweet Nasıl Okunur?

Profilinizde aşağı doğru kaydırma yaptığınızda ekranın bir süre sonra belirli bir tarihte kaldığını görmüşsünüzdür. Geçen yıllarda attığınız bir tweet'i bulmak Twitter'da zor bir süreç ancak imkânsız değil. Twitter'ın gelişmiş arama özelliğini kullanarak geçmişte attığınız tweet'lere ulaşmak mümkün. Bu haberimizde sizlere Twitter'ın gelişmiş arama özelliğini nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğiz.

Twitter gelişmiş arama işlevini kullanmak için öncelikle hesabınıza giriş yapmanız ve "Gelişmiş arama" sayfasına gitmeniz gerekiyor. Gelişmiş arama bölümünde "Kişiler" alt başlığının altındaki "Bu hesaplardan" alanına kullanıcı adınızı girin. Ardından başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin ve ara düğmesine basın. Bu işlem, belirlediğiniz tarihler arasında attığınız en iyi tweet'lerin listesini size sunacak. İlk zamanlarda attığınız tweet'leriniz için hesabınıza açtığınız tarihe yakın bir tarih girmeniz yeterli.

Bu dönemde gönderilen tüm tweet'lerinizi görmek istiyorsanız arama filtreleri kısmından "Kalite filtresi kapalı" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ayrıca sadece belirttiğiniz tarihler arasındaki tweet'lerin yanı sıra belirttiğiniz bir kelime ile de arama gerçekleştirebilirsiniz. "Kelimeler" alt başlığında gelişmiş arama işlevlerini kullanarak arama kriterlerinizi genişletebilirsiniz.

Gerçekten kapsamlı bir arama yapmak amacındaysanız Twitter'dan tweet arşivinizi isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için profilinizden önce "Ayarlar" kısmına daha sonra ise "Twitter verilerin" kısmına giriş yapın. Bu kısma giriş yaptığınızda şifre girmenizi isteyecek bir ekran gelecek. Bu ekrana şifrenizi girdikten sonra attığınız tweet'lerin arşivini indirebileceğiniz "Twitter verileri iste" kısmı aktif olacak. "Veri iste" butonuna bastığınızda yaklaşık 10 dakika içerisinde attığınız tüm tweet'lerin arşivi e-posta adresinize gelecektir.

Sizler için hazırladığımız bu rehberimizin sonuna geldik. Yeni gelecek rehberlerimizi kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.