Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi

Dün akşam sosyal medyaya yönelik yaptırımların yer aldığı kararnameyi imzalayan ve "Elimden gelse Twitter'ı kapatırım" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün attığı bir tweet, Twitter tarafından şiddeti yücelttiği için engellendi.

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
29.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:48

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki restleşme devam ederken Twitter'ın son hamlesi Trump'ın tweetini engellemek oldu.

TRUMP NE YAZDI?

Twitter'ın engellediği twette ABD Başkanı "Bu haydutlar George Floyd'un anısına leke sürüyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz ile konuştum, ona ordunun kendisiyle olduğunu söyledim. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa kontrolü ele alacağız. Yağma başlarsa atış başlar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi

"ŞİDDETİ YÜCELTİYOR"

Twitter, bu paylaşımı "Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti etti. Ancak Twitter, tweetin erişimine açık kalmasını kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadeleriyle gizledi.

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi

İlgili Haberler

Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı

Dünya Manşet

Haberler

Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi Haber
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay Haber
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi Haber
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı Haber
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'de şiddet eylemlerine dönen ırkçılık karşıtı protestolarda polis binası saldırıya uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen ırkçılık karşıtı protestolarda polis binası saldırıya uğradı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:48:20. #1.15#
title