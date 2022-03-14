Twitch yayıncısının zor anları! Japonyalı bir grup tarafından saldırıya uğradı

Twitch'te son zamanlarda oldukça popülerleşen sokak yayınları her zaman istenildiği gibi gitmiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo sokaklarında yayın yapan CashMeow kullanıcı adlı Twitch yayıncısı, yemek yemek için oturduğu restoranın önünde bir grup genç tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

TWITCH YAYINCISI SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI

Japonya'da bir restoranın önünde otururken bir grup genç, yayıncıya doğru yaklaştı ve yayıncı ile tartışmaya başladı. Kısa bir süre sonra tüm tartışmayı canlı yayında gösteren yayıncının kamerasına da saldırdılar ve iddialara göre yayıncının ekipmanlarına hasar verdiler.

KAVGADA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma bir süreliğine bittikten sonra yayıncı, restoranın masasında oturup olanları izleyicilerine aktarmaya başladı. Birkaç dakika sonra grup geri döndü ve CashMeow'a saldırmaya başladılar. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada yayıncıyı masadan sokağa kadar dövdüler ve sonra koşarak olay yerinden uzaklaştılar.

SALDIRGANLARDAN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Yayıncı tüm bu anları da kamerasına kayıt ederken iyi olduğunu ve kendisine karışanlardan birinin gözaltına alındığını bildiren CashMeow, diğer saldırganların da yakalanması için elinden geleni yapacağını açıkladı.