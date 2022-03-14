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Twitch yayıncısının zor anları! Japonyalı bir grup tarafından saldırıya uğradı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Popüler canlı yayın platformu Twitch'te CashMeow kullanıcı adlı Twitch yayıncısı George, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir canlı yayını sırasında bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yayıncının zor anları anbean kameraya yansıdı.

Twitch'te son zamanlarda oldukça popülerleşen sokak yayınları her zaman istenildiği gibi gitmiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo sokaklarında yayın yapan CashMeow kullanıcı adlı Twitch yayıncısı, yemek yemek için oturduğu restoranın önünde bir grup genç tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

Japonya'da bir restoranın önünde otururken bir grup genç, yayıncıya doğru yaklaştı ve yayıncı ile tartışmaya başladı. Kısa bir süre sonra tüm tartışmayı canlı yayında gösteren yayıncının kamerasına da saldırdılar ve iddialara göre yayıncının ekipmanlarına hasar verdiler.

Tartışma bir süreliğine bittikten sonra yayıncı, restoranın masasında oturup olanları izleyicilerine aktarmaya başladı. Birkaç dakika sonra grup geri döndü ve CashMeow'a saldırmaya başladılar. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada yayıncıyı masadan sokağa kadar dövdüler ve sonra koşarak olay yerinden uzaklaştılar.

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Yayıncı tüm bu anları da kamerasına kayıt ederken iyi olduğunu ve kendisine karışanlardan birinin gözaltına alındığını bildiren CashMeow, diğer saldırganların da yakalanması için elinden geleni yapacağını açıkladı.

Twitch yayıncısının zor anları! Japonyalı bir grup tarafından saldırıya uğradı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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