Twitch, Temmuz ayında %23'lük bir artışla 1.75 milyar saat izlendi

Facebook Gaming ise 522 milyon saatle yeni rekorunu kırdı

'nin paylaştığı verilere göre dünyanın en popüler yayın sitelerinden Twitch, %23'lük bir artışla 1.75 milyar saat izlenmeye ulaştı. StreamElements'in aylık akış durumu raporundan hareketle Temmuz ayında platformdaki toplam görüntüleme saatleri yıldan yıla büyük artış gösteriyor. Bunun yanı sıra Facebook Gaming 522 milyon saat izlenme sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere en çok tercih edilen oyunlardan yalnızca Valorant ve CS: GO'nun izlenme saatleri geçtiğimiz aya göre artış gösterdi. %17 oranında azalışa rağmen GTA V 139 milyon saatle en çok izlenen oyun oldu. Just Chatting ise her zamanki gibi birinci sırada yer alıyor. FPS oyunları arasında en yakın rakibine fark atmış durumda.

StreamElements kurucu ortaklarından Doron Nir:

"Yaz mevsiminde en iyi oyunların çoğu için izlenme saatlerinde düşüş yaşandı . Twitch hala bir yıl öncesine göre %23 oranında büyümüşken New World'ün kapalı betası güçlü bir lansman yapmayı başardı."

Kaynak: Playerbros