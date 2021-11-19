Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı

Kkatamina'nın Twitch sıralamasındaki yükselişi, Mayıs 2020'de ilk çıkışından bu yana hızlı bir şekilde devam etti. Çoğunlukla Valorant ve Sadece Sohbet kategorisinde yayın yapmasıyla bilinen yayıncı kısa bir sürede 400 bin takipçiyi geçti.

50 BİNDEN FAZLA ABONEYE ULAŞTI

Pokimane ve Amouranth gibi platformdaki diğer kadın yayıncıları da geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Kkatamina, 18 Kasım'daki Subathon yayınının dokuzuncu gününde 52.992 aboneye ulaşarak en çok aboneye sahip olan kadın yayıncı oldu, şu anda ise 56.605 abonesi bulunmaktadır.

AYLIK 250 BİN DOLAR KAZANÇ

Kkatamina bu ay Twitch abone gelirlerinden brüt olarak 264.960 dolar kazanacak, Twitch'in abone gelirlerinden aldığı komisyon sonrası ve gelir kesintilerinden sonra ise 132.000 dolar civarında bir kazanç sağlamış olacak.

Kkatamina'nın rekoru kırmasında diğer yayıncıların da büyük bir payı bulunmaktadır. YouTube yıldızı Valkyrae, onu desteklemek için 5 bin dolar değerine 1000 adet abone hediye etti. Ayrıca Twitch'te 283.066 aboneliğiyle en fazla abonesi olan yayıncı Ludwig'de yayın sırasında abonelik hediye ettiğini belirtti.

İKİ HAFTADIR KESİNTİSİZ YAYIN YAPIYOR

Kkatamina Twitch kanalında Subathon yayınları yaparak neredeyse iki haftadır kesintisiz yayın yapıyor ve yayınları sıraısnda Mario Party Superstars, Valorant ve Minecraft gibi oyunlar oynuyor. İstatistik sitesi TwitchTraacker'a göre bir önceki en yüksek abone sayısı ise 45.973 idi.

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