Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan "Selam chat" notlu bir video paylaşarak Twitch'te kanal açtığını duyurdu. Eğlenceli videosu ile gençlerin diline hitap ettiği görülen Yavaş, sosyal medyada gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, eğlenceli bir video ile Twitch'te kanal açtığını duyurdu.

"ARTIK BEN DE BURADA, TWİTCH'TEYİM"

Videosunda bir Twitch yayıncısının, "Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?" sorusunu "Var" diyerek yanıtlayan ve ardından eğlenceli görüntülere yer veren Mansur Yavaş, video paylaşımında şu ifadelere kullandı: "Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch'deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin. Birlikte oluşturalım."

RENKLİ YORUMLAR GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yaratırken, kullanıcılardan da renkli yorumlar geldi. Yavaş'ın paylaşımında teşekkür ettiği Cem Yılmaz da karşılıksız bırakmayarak, hızlı bir yanıtta bulundu.

İLK YAYIN BELLİ OLDU

Twitch'e katılmasının ardından Mansur Yavaş'ın ilk yayını da belli oldu. Yavaş, Türkiye'de en çok izlenen yayıncılardan biri olan "pqueen" adlı Pelin Baynazoğlu'nun programına konuk olacak. Haberi Twitter'dan duyuran Pqueen, şunları söyledi: "Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum: 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de Pqueen ile Kimdir'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş"