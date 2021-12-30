Twitch, 2021 yılının en çok izlenen kadın yayıncılarını açıkladı! Listede tek Türk var
Twitch'in 2021 yılının kraliçeleri olarak paylaştığı listede sene boyunca en çok izlenen 10 kadın yayıncının ismi yer aldı. Paylaşılan isimler arasında Mansur Yavaş'la yaptığı yayınla adından söz ettiren Türk yayıncı Pelin Baynazoğlu da bulunuyor.
Bu yıl Twitch'te Sadece Sohbet, ASMR ve Hot Tubs & Pools gibi çeşitli kategorilerde yayın açan Twitch yayıncılarının popülaritesinde çok yüksek artışlar yaşandı. Tüm bu kategorilerin arkasındaki isim ise Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kailtyn Siragusa'dır.
Twitch'in paylaştığı en çok izlenen kadın yayıncılar arasında birincilik koltuğuna farkla oturan Amouranth'ı izlemek için 38,4 milyon saat harcandı. Hemen arkasında ikinci sırada ise 20.8 milyon saat ile Saddummy kullanıcı adlı Güney Koreli yayıncı yer alıyor.
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Twitch'in 2021 yılı boyunca en çok izlenen kadın yayıncıları arasında sekizinci sırada yer alan başarılı Türk kadın yayıncı Pqueen kullanıcı adlı Pelin Baynazoğlu yer alıyor. Pqueen, 2021 yılı boyunca takipçileri tarafından 11,19 milyon saat izlenerek en çok izlenen kadın yayıncılar arasına girmeyi başardı.
Türk yayıncı Pqueen, 2020'ye kıyasla bir puan yükselerek sekizinci sıraya yükseldi. Bu yıl içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı canlı yayın en çok öne çıkan yayını oldu.
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