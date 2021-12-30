Twitch, 2021 yılının en çok izlenen kadın yayıncılarını açıkladı! Listede tek Türk var

Bu yıl Twitch'te Sadece Sohbet, ASMR ve Hot Tubs & Pools gibi çeşitli kategorilerde yayın açan Twitch yayıncılarının popülaritesinde çok yüksek artışlar yaşandı. Tüm bu kategorilerin arkasındaki isim ise Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kailtyn Siragusa'dır.

YILIN EN ÇOK İZLENEN KADIN YAYINCISI BELLİ OLDU

Twitch'in paylaştığı en çok izlenen kadın yayıncılar arasında birincilik koltuğuna farkla oturan Amouranth'ı izlemek için 38,4 milyon saat harcandı. Hemen arkasında ikinci sırada ise 20.8 milyon saat ile Saddummy kullanıcı adlı Güney Koreli yayıncı yer alıyor.

Kaitlyn Siragusa

LİSTEDE TÜRK YAYINCI DA YER ALIYOR

Twitch'in 2021 yılı boyunca en çok izlenen kadın yayıncıları arasında sekizinci sırada yer alan başarılı Türk kadın yayıncı Pqueen kullanıcı adlı Pelin Baynazoğlu yer alıyor. Pqueen, 2021 yılı boyunca takipçileri tarafından 11,19 milyon saat izlenerek en çok izlenen kadın yayıncılar arasına girmeyi başardı.

Pelin Baynazoğlu

MANSUR YAVAŞ İLE CANLI YAYIN YAPTI

Türk yayıncı Pqueen, 2020'ye kıyasla bir puan yükselerek sekizinci sıraya yükseldi. Bu yıl içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı canlı yayın en çok öne çıkan yayını oldu.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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