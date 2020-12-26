KIRKLARELİ - "Tweete gelen her fav" bir fidana dönüşecek
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KIRKLARELİ - "Tweete gelen her fav" bir fidana dönüşecek

26.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:45

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyasına 147 bin kişi katıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyasına 147 bin kişi katıldı.

Kesimoğlu, AA muhabirine, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Her geçen gün doğa ile ilgili tahribatların arttığına şahit olduklarını vurgulayan Kesimoğlu, doğa ve çevreye dikkat çekebilmek için bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Kampanyaya beklediklerinden fazla katılım olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu anlatan Kesimoğlu, "Çocuklarımıza ne kadar önem veriyorsak onların yetişmeleri, sağlıklı büyümeleri için gerekli önlemleri alıyorsak, içinde yaşadığımız çevreye de sahip çıkmamız lazım. Bu konuya nasıl dikkat çekelim diye böyle bir çıkış yaptık. 147 bin fav yapıldı ve her fav için bir fidan dikmek zorundayız." dedi.

Kesimoğlu, kampanyanın bir süre daha devam edeceğini, fidanların en kısa sürede toprakla buluşturulacağını ifade etti.

Doğanın önemine işaret eden Kesimoğlu, şunları belirtti:

"Yaşadığımız çevreye zarar vermeden koruyup, geliştirip bizden sonraki kuşaklara miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğunda olan bir konu. Biz duyarlılığımızı ortaya koyduk. 147 bin vatandaşımız da bu konuya duyarlılığını gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağına inanıyorum. Umarım ve dilerim ki gerekli çevreler bu mesajı alırlar. Özellikle nehirlerimizle, doğamızla, bitki örtümüzle ilgili yanlış girişimler son bulur. Sağlıklı bir çevrede pandemiden uzak yaşama kavuşuruz."

Kesimoğlu, kampanya hakkında TEMA ve ilgili bakanlıklarla görüşmelerde bulunacağını anlatarak, "Biz bu rakama ulaşacağımızı hesap etmemiştik. 147 bin çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu bizim güçlü olmamımızı da ortaya koyuyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşerek TEMA ile iletişime geçerek, belediyemize ait arazi olabilir, hazine arazisi olabilir, bunu mutlaka en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ - 'Tweete gelen her fav' bir fidana dönüşecek
KIRKLARELİ - 'Tweete gelen her fav' bir fidana dönüşecek
KIRKLARELİ - 'Tweete gelen her fav' bir fidana dönüşecek
KIRKLARELİ - 'Tweete gelen her fav' bir fidana dönüşecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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