TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: "Çiğ tüketilecek gıdalar ile piştikten sonra tüketilecek... Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Sebze ve meyveler duru su ile iyice yıkandıktan sonra, et ve et ürünleri ise iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Sebze ve meyveler duru su ile iyice yıkandıktan sonra, et ve et ürünleri ise iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir. Çapraz bulaşmanın önlenmesi amacıyla, çiğ tüketilecek gıdalar ile piştikten sonra tüketilecek gıdaların hazırlanmasında farklı mutfak gereçleri kullanılmalı ve temasları önlenmelidir" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ramazan ayında korona virüse karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs hastalığının (Covid-19) insanlara gıdalarla bulaştığına dair bilimsel bir bilgi bulunmadığını belirten Eroğlu, "Ancak hastalığın gıda alışverişi esnasında hastalığı taşıyan kişilerle yakın temas veya sıklıkla temas edilen yüzeylere veya cisimlere dokunduktan sonrasında ellerin ağız, burun ve göze götürülmesiyle bulaşabileceği ifade edilmektedir. Bu noktada gıdaları da bir cisim gibi düşünmek mümkündür. Bu nedenle Covid-19'un bulaşmasının önlenmesi için genel gıda hijyeni tedbirlerine uyulması tavsiye edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Salgının kontrol altında tutulabilmesi için Ramazan ayında da tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Gıda alışverişinde; alışveriş listesi oluşturularak 1-2 haftalık ihtiyaç toplu olarak alınması etkene maruziyet riskini azaltmaktadır. Evden çıkmadan, sıklıkla temas edilen yüzeylere, çiğ gıdalara temastan sonra ve eve döndükten sonra ellerin sabun ve su ile iyice yıkanması gerekmektedir. Kapalı ve toplu alanlarda mutlaka maske takılmalıdır. Market arabalarının tutma kolları sıklıkla temas edilen yüzeyler olduğundan risklidir. Yine markette sıklıkla temas edilen yüzeylerde de virüs bulunabilir. Buralara mümkün olduğunca az temas edilmeli ve alışveriş süresince eller yüze götürülmemelidir.

Gıdalar elle değil gözle seçilmelidir. El temasının sınırlandırıldığı gıdalar tercih edilmelidir.

Müşteri ve çalışanlarla iki metrelik sosyal mesafe korunmalıdır. Mümkün olduğunca temassız ödeme seçenekleri kullanılmalıdır. Sebze ve meyveler duru su ile iyice yıkandıktan sonra, et ve et ürünleri ise iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir. Çapraz bulaşmanın önlenmesi amacıyla, çiğ tüketilecek gıdalar ile piştikten sonra tüketilecek gıdaların hazırlanmasında farklı mutfak gereçleri kullanılmalı ve temasları önlenmelidir. Eve geldikten sonra market poşetlerinin içindeki kapalı ambalajlı ürünler deterjanlı su yerine duru suyla yıkandıktan sonra güneş altında çok uzun süre bekletilmeden kuruttuktan sonra dolaba yerleştirilmelidir.

Ramazan süresince, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesi ve genel bir sokağa çıkma yasağı gibi ağır tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaması için evlerde de toplu iftar yemekleri verilmemelidir. Sosyal mesafenin korunması ve temasın azaltılması Covid-19 ile mücadelede en önemli tedbirler arasındadır. Bu bağlamda Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması risk oluşturabilecektir. İhtiyaç sahiplerine gıdalar; kumanya, hazır yemek veya Ramazan kolileri şeklinde evlerinde ulaştırılmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA