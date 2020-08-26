TVHB Başkanı Ali Eroğlu: "Türk milletinin Zafer Bayramı'nı ve Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum"
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TVHB Başkanı Ali Eroğlu: "Türk milletinin Zafer Bayramı'nı ve Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Büyük Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı saygı, minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyor, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı ve...

TVHB Başkanı Ali Eroğlu:
26.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:12

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Büyük Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı saygı, minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyor, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı ve Malazgirt Zaferi'ni en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos'ta Türk milletini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı toplumun her kesiminden insanın dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin bir araya geldiğini ve yan yana, omuz omuza mücadele vererek bir zafer destanı yazıldığını ifade eden Eroğlu, "Bu eşsiz zafer, Türk milletini tutsak etmeye, sömürge yapmaya, Türkiye'yi parçalayıp hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon'dan, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ve İzmir'den Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Mehmetçik süngüsü ile geri dönmesinin, Mondros'tan ve Sevr'den Lozan'a geçişin zaferidir. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle birlikte ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Zaferle sonuçlanan bu asil mücadele nasıl Anadolu'nun Türklük senedi olmuş ise, yine 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt Zaferi de Anadolu'nun Türklere müjdelenmesidir. Biri Anadolu'yu Türklere açan, diğeri ise Türk yurdu olduğunu tescil eden her iki zaferin Ağustos ayında gerçekleşmesinin anlamı ayrıdır. Bu tarihten sonra Türkler, yüksek yönetme yetenekleri, insan sevgileri, dini hoşgörüleri ile Anadolu'yu vatan yapabilmişlerdir" dedi.

Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını hiçe sayan kahraman şehitlere ve komutanlara teşekkür eden Eroğlu, "Bu vesile ile müstesna zaferleri bizlere kazandıran, büyük Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kahraman ecdadımızı saygı, minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyor, Türk milletinin Zafer Bayramını ve Malazgirt Zaferi'ni en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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