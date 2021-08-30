TVHB: "Aziz milletimiz Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil etmiştir"
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TVHB: "Aziz milletimiz Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil etmiştir"

TVHB: 'Aziz milletimiz Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil etmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımlanan mesajda, "Aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya duyurarak son sözünü söylemiş ve Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımlanan mesajda, "Aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya duyurarak son sözünü söylemiş ve Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil etmiştir" ifadelerine yer verildi.

TVHB 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir metin yayımladı. Mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milleti için kesin bir zafer ve Anadolu'nun Türk yurdu olarak tescil edildiği tarih olarak belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Türk milletinin hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman unsurlarına karşı, Dumlupınar'da kazandığı tarihi zaferin 99.yıldönümüne ulaşmanın coşkusunu bir kez daha yaşıyoruz.

Sakarya'dan Kocatepe'ye kadar uzanan bu büyük mücadele Dumlupınar'da şaha kalkmış ve Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle Türk milletinin kudretini açıkça ispat etmiştir. Türk kurtuluş mücadelesi, bir milletin var olma ve yaşama arzusunun gönüllerde yükseldiği bir meşale olmuş ve kutlu bir dönem olarak tarihteki ayrıcalıklı yerini almıştır.

Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı büyük taarruz Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin açık bir kanıtıdır. Bu zaferle aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya duyurarak son sözünü söylemiş ve Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milleti'nin şanlı istiklal mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Tarihimizin en şanlı zaferinden biri olan ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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