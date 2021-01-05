TV8 Dizi Gecesi Yetiş Zeynep konusu nedir? Exxen Yetiş Zeynep oyuncuları kimlerdir? Yetiş Zeynep TV 8'de ne zaman?

Exxen'de yayınlanan ve TV8 dizi gecesi ile gündeme gelen Yetiş Zeynep'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Yetiş Zeynep nedir, konusu ne, oyuncuları kimler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Yetiş Zeynep olacak. Peki, Exxen Yetiş Zeynep ne zaman başlıyor? Yetiş Zeynep konusu nedir? Yetiş Zeynep başvuru formu ve oyuncuları kimler?

YETİŞ ZEYNEP KONUSU NEDİR?

Zeynep rolünü canlandıracak karakter Aslı Bekiroğlu 1995 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. Güzel oyuncu kısa sürede kazandığı sevecenliği ile halkın beğenisini kazanmıştır.Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı dizilerden birkaçı; Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım dizilerin de oynamıştır.

Dizide Keremcem 'in eşi rolünü oynayacak karakter ise Ece Dizdar. 1981 İstanbul doğumlu güzel yarışmacı Londra'da ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak eğitim almıştır.Çeşitli reklam ve tiyatrolar da kendini göstermiştir. Komedi dizisi olacağını belirten oyuncular 2021'in ilk aylarından itibaren seyirci ile EXXEN'de buluşacaktır.

EXXEN YETİŞ ZEYNEP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yetiş Zeynep programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Yetiş Zeynep başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Yetiş Zeynep izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

YETİŞ ZEYNEP OYUNCULARI KİMLER?

Yetiş Zeynep'in oyuncu kadrosu: Keremcem ve Ece Dizdar. Diğer başarılı başrol oyuncu ise Aslı Bekiroğlu.