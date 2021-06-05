TV8'de ödül almasına ateş püsküren Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt: Prim çalışmasını üzerek izliyorum

Kerimcan Durmaz, son çıkardığı şarkısıyla TV8'de ödül almasına sinirlenen Erkan Petekkaya'ya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Durmaz, "Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.

TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya,sosyal medya fenomenliğinin ardından şarkıcılığa adım atmasının ardından TV8'de düzenlenen törende Kerimcan Durmaz'ın ödüle layık görülmesine sert tepki gösterdi. Petekkaya, "Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" dedi.

KERİMCAN DURMAZ'DAN YANIT GELDİ

Erkan Petekkaya'nın paylaşımlarının ardından Kerimcan Durmaz'dan da açıklama geldi. Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim, onun akabinde Türk yargısı tarafından yargılaması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden, aradan yıllar geçmesine rağmen halen birtakım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum.

"İŞLERİMİ KARALAMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

Kimsenin, yüzlerce kişinin emek verdiği, milyonların beğenip oyladığı, yaptığım ve yapacağım işleri karalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğim.

"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim."