TV Yayın Akışı: 10 Ocak Pazartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 10 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

10 OCAK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (10 OCAK 2022 PAZARTESİ )

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

Güldür Güldür Show 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (10 OCAK 2022 PAZARTESİ )

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Diriliş 20:00

Doğu Ekspresinde Cinayet 23:05

KANAL D YAYIN AKIŞI (10 OCAK 2022 PAZARTESİ )

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Çok Güzel Hareketler 2 20:00

Çinli Satıcı 23:30

FOX TV YAYIN AKIŞI (10 OCAK 2022 PAZARTESİ )

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Yasak Elma 20:00

Yüz Numaralı Adam 22:30

STAR TV YAYIN AKIŞI (10 OCAK 2022 PAZARTESİ )

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Deliha 20:00

Deliha 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (10 OCAK 2022 PAZARTESİ )

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (10 OCAK 2022 PAZARTESİ )

Seksenler 16:30

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Alparslan: Büyük Selçuklu 20:00

112 Acil Çağrı 23:25

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