Tuzla yangınında ölen itfaiyecinin ailesinin 24 yıllık tazminat mücadelesi

İSTANBUL (DHA) - TUZLA Tersanesi'nde 1997'de tanker patlaması sonrasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Celil Dağ'ın ailesine, kazadan sonra ev verilerek toplanan bağışlarla yardım yapıldı. Ancak aile, süresinde dava açmaması nedeniyle İBB'den tazminat alamayarak zarara uğratıldıkları gerekçesiyle avukatlarına dava açtı. En son Yargıtay'dan dönen dava süreci aradan 24 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Kızı adına hukuk mücadelesini takip eden 73 yaşındaki Ayşe Kurt, "24 senedir böyle sürünüyorum, yetim torunumun hakkını alabilmek için uğraşıyorum" dedi.

Tuzla Tersanesi'nde 13 Şubat 1997 tarihinde çıkan tanker yangınını söndürme çalışmalarında İtfaiye Grup Amiri Celil Dağ ve İbrahim Koray hayatını kaybetti. Kazadan sonra devam eden yargılama sürecinde Celil Dağ'ın ailesi tazminat alamadı. Kızı Songül Dağ adına vekalet alan annesi Ayşe Kurt'un hukuk mücadelesi ise aradan 24 yıl geçmesine rağmen devam ediyor.

DAVA SÜRECİ

Kaza sonrasındaki dava süreci tutanaklara göre şöyle gelişti: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itfaiyeci Celil Dağ'ın çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yanan tankerin sahibi Diltaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve tersane sahibi Gemsan Gemi İşletmeciliği Ltd. Şirketi aleyhine dava açıldı. Mahkeme 11 Eylül 1998'de İBB yönünden davanın idari yargıda görülmesi için görevsizlik kararı verirken, diğer davalılar yönünden yetkisizlik kararı verdi. Pendik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Diltaş ve Gemsan şirketleri hakkında açılan dava, 1 Temmuz 1999'da esastan reddedildi. Karar temyiz edilse de Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce onanarak kesinleşti.

AVUKAT SÜRESİNDE DAVA AÇMAYINCA TAZMİNAT ALAMADILAR

RET KARARI ÜZERİNE DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI

BİR KEZ DAHA YARGITAY'A BAŞVURDU

KIZI VE TORUNU İÇİN 24 YILDIR DAVAYI TAKİP EDİYOR

"24 SENEDİR SÜRÜNÜYORUM"

"YETER ARTIK YANİ ADALET YERİNİ BULSUN"

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları tazminatlarını aldıklarını söyleyen Ayşe Kurt, kazada hayatını kaybeden İbrahim Koray'ın yakınlarına hem ev verildiğini, hem de tazminatın verildiğini, kendilerine sadece ev verildiğini, neden tazminat verilmediğini sorduklarını ifade etti. Ayşe Kurt mahkemenin sonuçlanmasını ve adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek "Benim yetim torunumun hakkını, tazminatını vermelerini istiyorum. Ben 73 yaşındayım mahkemelerde sürünüyorum. Yeter artık yani adalet yerini bulsun" dedi. Duruşmalara Yalova'dan geldiğini söyleyen Kurt, her duruşmayı takip ettiğini belirterek bildiği kadarıyla üç hakimin değiştiğini söyledi.