TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
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TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHATuzla Orhanlı gişelerde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Tuzla Orhanlı gişelerde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı gişeler çıkışında meydana geldi. Yan yoldan çıkış yapan İzzet Kalyon'un kullandığı 34 FK 7577 plakalı TIR, iddiaya göre ana yola hızlı bir giriş yaparak, o sırada gişelerden çıkış yapan İdman İsbarlı'nın kullandığı 34 SZ 7576 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun damperi ayrılarak yan yatarken, TIR da orta refüje devrildi. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi ile TIR'ın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Orhanlı TEM bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı. Karayolları ekipleri ve polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak, TIR ve kamyonun kaldırılması için çalışma yaptı. Kaza yapan araçlar, uzun süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan ve konuşmakta güçlük çeken bir yolcu, Kamyonda 3 kişiydik, 2 kişi yaralandı dedi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI
TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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