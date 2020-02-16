: Tuzla'da kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı

16.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:06

Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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