Tuzla'da kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı
Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
16.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:06
Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Tuzla'da kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı
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