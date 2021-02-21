Tuzla'da son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi
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Tuzla'da son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi

21.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:10
Tuzla'da son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi

Tuzla'da zabıta ekipleri Orhanlı Mahallesi'nde bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk etine el koydu.

Tuzla'da zabıta ekipleri Orhanlı Mahallesi'nde bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk etine el koydu. Zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken ele geçirilen tavuk etleri imha edildi.

Tuzla'da Orhanlı Mahallesi'nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tesise baskın düzenledi. Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan yaklaşık 70 kilogramlık tavuk etine el konuldu. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken ele geçirilen tavuklar ise imha edildi. Öte yandan Tuzla'da Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi. Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken işletmelere de hatırlatmalarda bulunuldu.


Tuzla'da son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi
Tuzla'da son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi
Tuzla'da son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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