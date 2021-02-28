TUZLA'DA ORMANDAKİ CİNAYETİN SANIKLARI İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

TUZLA'da ormanlık alanda 9 Kasım 2020'de darp edilerek öldürülen Özgür Kaplan (41) cinayetiyle ilgili maktulün eşi tutuklu sanık Zeliha Kaplan'ın da (28) aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

TUZLA 'da ormanlık alanda 9 Kasım 2020'de darp edilerek öldürülen Özgür Kaplan (41) cinayetiyle ilgili maktulün eşi tutuklu sanık Zeliha Kaplan'ın da (28) aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. 2 sanık hakkında daha tutuklama kararı verildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Zeliha Kaplan, Cihat Tanoğlu ve Mehmet Tanoğlu getirilirken, tutuksuz sanık Zehra Ayşe Gül de duruşmaya katıldı. Diğer tutuksuz sanık Edanur Aydın, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, duruşmada maktulün annesi Aysel Kaplan ile maktulün kız kardeşi Öznur Kaplan müşteki sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE MAKTULLE TANIŞTIK

Sanık Cihat Tanoğlu, maktulün eşi olan sanık Zeliha Kaplan'la aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürerek maktul Özgür Kaplan'la olaydan bir gün önce tanıştığını belirtti. Olay günü tekrar buluştuklarını dile getiren Cihat Tanoğlu, daha sonra kardeşi Mehmet Tanoğlu'nun yanlarına geldiğini ve sinirlenerek aniden maktule vurduğunu söyledi. Birlikte içki içtiklerini kaydeden sanık, arabayla diğer sanıklar Zeliha Kaplan'ı, Zehra Ayşe Gül ve ilk defa gördüğünü söylediği Edanur Aydın'ı almaya gittiğini dile getirdi.

'EŞİNE DEMİR SOPAYLA VURULMASINI İSTER GİBİYDİ'

Cihat Tanoğlu savunmasında "Maktul bizi konuşmak için Aydos Ormanı'na davet etti. Biz de gittik. Zeliha maktulün kendisini görmesini istemiyordu, ben o yüzden kendi kullandığım aracı maktulün olduğu noktadan 20-25 metre geride bıraktım. Aracın dışında Özgür ile sohbet ettik, o esnada bilmediğim bir sebepten ötürü Özgür, muhtemelen çimlerin etkisi ile kayarak yere düştü. Sonra Zeliha elinde bulunan demir bir sopayı bana verdi, bana bu sopayla maktule vurulmasını istediğini söyler gibiydi, Özgür'ün kafasına ve ensesine doğru demir sopayla 2-3 defa vurduğumu hatırlıyorum" dedi.

'BU AKŞAM BİLDİKLERİNLE ÖLECEKSİN' DİYEREK VURDUSanık Cihat Tanoğlu savunmasını şu şekilde sürdürdü: "Maktulün kapüşonundaki ipi aldık. Zeliha ile birlikte ellerini bağladık. Zeliha yine bana sopayı uzattı, ben de sopayı alarak Özgür'ün omuz kısmına 2-3 kere vurduğumu hatırlıyorum, benim vurduğum sırada Özgür halen yaşıyordu. Zeliha'nın benim elimden sopayı alarak Özgür'e 'Bu akşam bildiklerinle öleceksin' diyerek maktule vurduğunu gördüm. Daha sonra Zeliha ve Zehra kendi atletlerini yırtarak Özgür'e ait aracın yanına gittiler, aracı temizlediklerini düşünüyorum. Maktul Özgür'ü ve Özgür'e ait aracı orada bıraktık. Zeliha'nın Özgür'ü öldürmek için öncesinden siyanür ve extacy hapları araştırdığını biliyordum."

Cihat Tanoğlu, " Bildiğim kadarıyla daha doğrusu Zeliha'dan duyduğum kadarıyla Özgür'ün hayat sigortası ve mal varlığı, Zeliha'nın Özgür'ü öldürmek istemesine sebeptir." iddiasında da bulundu.

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'Sanık Cihat Tanoğlu ile eşinden ayrı kaldığı süre zarfında gönül ilişkisi yaşadığını ifade eden Zeliha Kaplan evden 2 ay önce ayrıldığını, maktulü öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını dile getirerek "Olay günü hep birlikte Aydos Ormanı'na gittiğimizde Mehmet Tanoğlu'nun eşimi arabadan zorla indirdiğini gördüm. Mehmet ve Cihat eşimi darp etmişti. Ben diğer iki kadınla birlikte eşime yardım etmek istedim fakat bize engel oldular. Cihat ve Mehmet bizi araca kilitlediler" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar Mehmet Tanoğlu, Zehra Ayşe Gül ve Edanur Aydın üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

AİLEDEN, "CİNAYETİ BİRLİKTE PLANLADILARö İDDİASIÖzgür Kaplan'ın annesi Aysel Kaplan ile kız kardeşi Öznur Kaplan ise sanık Zeliha Kaplan'ın, eşi olan maktulü sanık Cihat Tanoğlu ile aldattığını, maktulü öldürmek için olayı sanıkların hep birlikte planladıklarını iddia ettiler. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

2 SANIK DAHA TUTUKLANDIAra kararını açıklayan mahkeme sanık Zeliha Kaplan, sanık Cihat Tanoğlu ve sanık Mehmet Tanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme sanıklar Zehra Ayşe Gül ve Edanur Aydın'ın da tutuklanmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla'da ormanlık bir alanda 9 Kasım 2020'de Özgür Kaplan'ın (41) darp edilerek beyin kanaması geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede maktul Özgür Kaplan'ın eşi olan şüpheli Zeliha Kaplan için "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenilmişti. Sanıklar Cihat Tanoğlu, Mehmet Tanoğlu, Zehra Ayşe Gül ve Edanur Aydın hakkında ise "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'Sanık Cihat Tanoğlu ile eşinden ayrı kaldığı süre zarfında gönül ilişkisi yaşadığını ifade eden Zeliha Kaplan evden 2 ay önce ayrıldığını, maktulü öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını dile getirerek "Olay günü hep birlikte Aydos Ormanı'na gittiğimizde Mehmet Tanoğlu'nun eşimi arabadan zorla indirdiğini gördüm. Mehmet ve Cihat eşimi darp etmişti. Ben diğer iki kadınla birlikte eşime yardım etmek istedim fakat bize engel oldular. Cihat ve Mehmet bizi araca kilitlediler" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar Mehmet Tanoğlu, Zehra Ayşe Gül ve Edanur Aydın üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

HEP BİRLİKTE CİNAYETİ PLANLADIKLARINI SÖYLEDİLERÖzgür Kaplan'ın annesi Aysel Kaplan ile kız kardeşi i Öznur Kaplan ise sanık Zeliha Kaplan'ın, eşi olan maktulü sanık Cihat Tanoğlu ile aldattığını, maktulü öldürmek için olayı sanıkların hep birlikte planladıklarını iddia ettiler. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

2 SANIK DAHA TUTUKLANDIAra kararını açıklayan mahkeme sanık Zeliha Kaplan, sanık Cihat Tanoğulu ve sanık Mehmet Tanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme sanıklar Zehra Ayşe Gül ve Edanur Aydın'ın da tutuklanmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla'da ormanlık bir alanda 9 Kasım 2020'de Özgür Kaplan'ın (41) darp edilerek beyin kanaması geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede maktul Özgür Kaplan'ın eşi olan şüpheli Zeliha Kaplan için "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenilmişti. Sanıklar Cihat Tanoğu, Mehmet Tanoğlu, Zehra Ayşe Gül ve Edanur Aydın hakkında ise "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

Görüntü dökümü: ARŞİV ----------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Ölen kişinin fotoğrafı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN