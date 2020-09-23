İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz
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İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz

23.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:34

İstanbul Tuzla'da maske denetimi yapan polis ekiplerinin adeta sabrı sınandı. Kimlik istedikleri motosikletli bir kurye, önce kimliğini vermeyi reddetti ardından da söylediği sözlerle polisleri tahrik etmek için her yolu denedi.

Tuzla'da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, "Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diyerek tepki gösterdi. Polislerin zor kullandığı şahıs daha sonra telefonda konuştuğu kişiye "Bana teşkilatın numarasını gönderin" demesi dikkat çekti.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Caddede maskesiz yürüyen vatandaşlara idari para cezası kesti. Bazı vatandaşlarda ise duruma tepki gösterdi.

"BANA TEŞKİLATIN NUMARASINI GÖNDERİN"

Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte de ısrar etti. Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, "Bana teşkilatın numarasını gönderin" dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz

"BU BENİM SAĞLIĞIMIN SIKINTISI SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Bir başka vatandaş ise sigara içtiği için maskesini çenesinde taşıdığını ileri sürerek, "Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Maske ile sigarayı nasıl içeceğim. Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez" şekline konuşması dikkat çekti.

İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

Haber Yorumları (11)
OSMAN: polisler böylelerine ses çıkartamıyor maalesef, garibana güçleri yetiyor.
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AKKUYU ÇERNOBİL OLMASIN: ve bunu yapanın yanına kar kalıyor. . . acil çözüm bulunmalı. . . . .
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RUMUZ: Bunlara polis merkezindeki teşkilatın hepsini tanıtmak lazım. Sıra ile gelip tanışsınlar. Biraz sohpet ederler.
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