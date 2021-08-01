Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi

Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nin Süleymaniye Bulvarı üzerinde bölge devriyesi yaptıkları sırada yavru tilkileri fark eden Tuzla Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, o akşamki yemeklerini yavru tilkiler ile paylaştı.

Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nin Süleymaniye Bulvarı üzerinde bölge devriyesi yaptıkları sırada yavru tilkileri fark eden Tuzla Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, o akşamki yemeklerini yavru tilkiler ile paylaştı. O günden itibaren, her akşam devriye sırasında uğradıkları yavru tilkileri besleyen zabıta memurları ile tilkiler arasında özel bir bağ oluştu. Yavru tilkiler, zabıtaların geçeceği saati yol kenarında beklerken, zabıta memurları da kendi yemeklerini yavru tilkilere elleriyle yediriyorlar.

Tuzla'nın 17 mahallesinde gece devriyesi yapan Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Akfırat Mahallesi'nde bulunan Süleymaniye Bulvarı'nda devriye attıkları sırada yol kenarında yavru tilkileri fark ettiler. Kullandıkları aracı durdurarak tilkilerinin yanına giden ekipler, yavru tilkilerin karınlarının aç olduğunu görerek, o akşamki yemeklerinin içerisinden ekmek ve çorbayı yavru tilkiler ile paylaştı. Aynı ekip, bir sonraki gece yine aynı bölgede devriye attıkları sırada aynı yavru tilkileri yol kenarında gördü. Zabıta ekipleri o akşamki yemeklerini de yavru tilkiler ile bölüştüler. Daha sonra yavru tilkiler ile aralarında özel bir bağ oluşan zabıta memurları, her akşam Süleymaniye Bulvarı'ndan geçerken, yavru tilkiler ile karşılaşıyor ve yemeklerini paylaşıyorlar. Zabıtaların yavru tilkileri elleriyle beslemeleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Tilkiler ile aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı"

Yavru tilkileri besleyen zabıta Ünsal Aras, "Bir gece bölge devriyesi gezerken, köpeğe benzeyen yavrular gördük. Aracımızı sağa çektik. Yaklaştığımızda tilki olduklarını gördük ve acıktıklarını fark ettik. Bizim de kendimize ait olan yemek parçalarını tilkiler ile paylaştık. Aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı. Bu sebepten dolayı belli bir saatte bakıyoruz buralarda sanki bizden yemek bekler gibi bizi bekliyorlar. Artık elimizden geldiğince yanımızda fazla yemek getirmeye çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Muslera Can Bartu Eda Erdem Ecem Güzel Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:47:13. #1.14#

title