Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor

Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'daki yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Tuzla Belediyesi, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'daki yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Geçtiğimiz günlerde bölgelere yardım tırları ve 2 iş makinesi gönderen Tuzla Belediyesi, bu sefer de Arama ve Kurtarma Aracı, başta olmak üzere iş makineleri, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracından oluşan konvoyu bölgelere gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bölgelerimizdeki yaraları devletimizin ve milletimizin gücüyle hep birlikte saracağız" dedi.

Tuzla Belediyesi, Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında oluşan yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Geçtiğimiz günlerde iş makineleri ile birlikte Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, selden etkilenen bölgelere içerisinde temel gıda ürünleri bulunan yardım tırları bölgeye ulaşmış, çalışmalara başlamıştı. Bugün de iş makineleri, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracı ile birlikte Arama ve Kurtarma Aracı'ndan oluşan konvoyu bölgelere gönderdi. Ekibin yola çıkış anları havadan görüntülendi.

"Yaraları hep birlikte saracağız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Afet bölgemizdeki yaraları sarmak için 2'nci kafilemizi yola çıkardık. Ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda selden etkilenen bölgelerde görev yapacak. Bölgelerimizdeki yaraları devletimizin ve milletimizin gücüyle hep birlikte saracağız" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor
Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor
Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor
Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: 'Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var.'
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var."
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Berdan Mardini Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:47:09. #1.14#

title