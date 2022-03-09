Tuzla Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı teyakkuza geçti

TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba akşamından itibaren sulu kar, Perşembe gününden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Tuzla Belediyesi İstanbul'da etkili olacak kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile 63 araç, 450 personel teyakkuza geçti. Kar temizleme çalışmalarının yanı sıra, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için belediye ana hizmet binası, Şelale Eğitim Parkı ve Şehit Ömer Halisdemir Kampı hazır bekletilecek.

BAŞKAN YAZICI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yolda kalabilecek vatandaşlar için ilçe genelinde bulunan 3 önemli ulaşım aksında mobil mutfak aracı hazır bulundurulacak. Sokak hayvanlarda sokak hayvanlarının su ve yemek bulmasında zorluk yaşamaması için ekipler 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlardan gelebilecek acil yardım talepler için ekipler hazır bulundurulacak.Bu doğrultuda hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Belediyesi ekiplerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yazıcı, Kar temizleme çalışmalarına katılacak olan personellere başarılar diledi.

"HAZIR BİR ŞEKİLDE KAR YAĞIŞINI BEKLİYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Meteoroloji'den alınan uyarı sonucunda biz de Tuzla'da kriz masamızı oluşturduk. Yaklaşık 63 aracımızla birlikte 2 bin tona yakın tuz teminiyle, bütün noktalarda 450'ye yakın personelimiz ile olağanüstü duruma karşı sadece Fen İşleri Müdürlüğümüz değil Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz dahil bu işe hazır bir şekilde kar yağışını bekliyoruz. Kar yağışı sırasında mağdur olan vatandaşlarımız olacaktır.

"YOLDA KALANLAR İÇİN KONAKLAMA TESİSLERİMİZİ HAZIRLADIK"

Yolda kalan vatandaşlarımız olacaktır. Onlara sıcak yemek ve içecekler sunmanın yanında konaklama tesisimiz de hazırladık. Herhangi bir olumsuzluğa karşı tesisimizi hazır tutuyoruz. Bunun yanında tabii ki birlikte yaşadığımız canlılar var. Sokak hayvanlarıyla ilgili de bütün hayvanseverlerle beraber, 365 gün yapmış olduğumuz çalışmanın daha da hızlısını birlikte, iş birliği yaparak kar yağışında da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.