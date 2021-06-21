TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi

TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Doğan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dernek olarak uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirtti.

Uzman çavuşların 1986'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmaya başladığını ve şu an 185 bin uzman çavuşun aktif görevde olduğunu vurgulayan Doğan, "Uzman çavuşlar her türlü görevi fedakarlıkla yaptıkları halde özlük haklarından kaynaklı mağduriyetler yaşamaktadırlar. Bizler, uzman çavuşların subay ve astsubaylarda olduğu gibi muvazzaf statüye geçirilerek mesleki güvence altına alınmalarını istiyoruz." dedi.

Uzman çavuşlar için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde sınıf okulu açılmasını ve eğitim süresinin artmasını, mesleki yeterliliğini yitirecek rahatsızlık geçirdiklerinde geri planda çalışabilmelerinin önünün açılmasını talep eden Doğan, "TSK'de sayısal anlamda en fazla görev yapan sınıf olan uzman çavuşların askeri tesislerden yararlanabilmesini istiyoruz. TSK'de 3 bin 600 ek göstergesi bulunmayan tek sınıf uzman çavuşlar. Bunun için de bir düzenleme istiyoruz." diye konuştu.

TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi
TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi
TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi
TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Vladimir Putin Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 14:22:32. #1.13#

title