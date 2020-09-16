DİYARBAKIR Tuz yüklü TIR, EDS direğine çarptı; karayolunda ulaşım 2 saat durdu Tuz yüklü TIR, EDS direğine çarptı; karayolunda ulaşım 2 saat durduDİYARBAKIR'da tuz yüklü TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak, devrildi.

Tuz yüklü TIR, EDS direğine çarptı; karayolunda ulaşım 2 saat durdu

DİYARBAKIR'da tuz yüklü TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak, devrildi. 2 saat süreyle trafiğe kapanan Diyarbakır-Mardin karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Umut Bulut'un kullandığı 06 FY 0355 plakalı tuz yüklü TIR, Çarıklı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki EDS direğine çarpıp devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen EDS'nin demir direği TIR'ın camından içeri girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Bulut, ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp ambulunsla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bulut'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TIR ve EDS direğinin devrilmesiyle Diyarbakır-Mardin karayolu 2 saat süreyle çift taraflı trafiğe kapandı. EDS direğinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu tek taraflı trafiğe açıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol, karayolunun çift taraflı trafiğe açılması bekleniyor.

Kaynak: DHA